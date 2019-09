IVAN, L'anno scorso viola non da A. Dragowski...

L'ex portiere e tifoso viola Andrea Ivan ha commentato così la gara di ieri contro l'Atalanta: "I viola hanno dato segnali importanti, ma sono mancati sotto il profilo della tenuta e della concentrazione. Quando passi in vantaggio per 2-0 è un peccato farsi rimontare. La Fiorentina ha una buona squadra ma ancora manca la grinta necessaria. Astinenza da vittorie? Parliamo di due campionati diversi, nelle ultime partite della scorsa stagione la Fiorentina, per me, non era neanche una squadra di Serie A. C'è stata tanta confusione. Dragowski ha il compito di confermare quello che ha fatto vedere l'anno scorso in una squadra che subiva tanti tiri in porta. La Fiorentina ne subisce meno, è più difficile. Bisogna dargli fiducia, è un buon portiere, ma va aiutato dall'ambiente".