FirenzeViola Femminile: tra mercato e amichevoli, prosegue il ritiro viola. Resoconto Europeo

vedi letture

La rubrica del martedì sulla squadra femminile a cura di Firenzeviola

Prosegue tra le mura amiche del Viola Park la preparazione estiva della Fiorentina Femminile agli ordini di Pablo Pinones-Arce. Il tecnico svedese sta scoprendo giorno dopo giorno la sua nuova realtà ed è pronto ad immergersi nella sua prima avventura italiana alla guida di una formazione femminile. Intanto, dietro le quinte, va avanti il lavoro della società per garantire al tecnico scandinavo di origine cilena di avere una rosa all’altezza delle competizioni a venire. Alcune settimane fa, proprio in uno di questi consueti appuntamenti settimanali su Firenzeviola, vi avevamo svelato di un colpo proveniente dal Belgio per la Fiorentina Femminile. Ebbene, quell’acquisto di mercato è diventato realtà e porta l’identikit di Sarah Wijnants che lascerà la casacca viola dell’Anderlecht per vestire quella dello stesso colore ma col giglio sul petto per i prossimi due anni. Non è ancora finita, perché secondo quanto riferito dal portale svedese Sportbladet – e successivamente verificato dalla nostra redazione – la società è vicina a chiudere anche col difensore norvegese Emilie Woldvik dal Rosengard. Mancano pochi dettagli per chiudere l’accordo con la ragazza e la prossima settimana sarà decisiva in tal senso ma sembra che l’affare sia ben indirizzato e l’annuncio della buona riuscita potrebbe arrivare entro il fine settimana che verrà.

Manca ancora qualche tassello per concludere la sessione di mercato avendo le pedine necessarie all’inizio della stagione, ma ancora mancano test pratici da effettuare sul campo. Nei giorni scorso vi abbiamo annunciato dell’amichevole organizzata contro il Milan a Tirrenia il prossimo dieci di agosto, alla quale farà seguito una seconda amichevole da disputarsi contro la Lazio il diciassette dello stesso mese. Mancano ancora i dettagli relativi all’orario e al luogo in cui verrà effettuata ma le riserve saranno sciolte nelle prossime ore. Non è da escludere la possibilità che la Fiorentina disputi un terzo test pre-stagionale prima dell’esordio in Women’s Cup, la nuova competizione che aprirà la stagione calcistica femminile prima della Serie A vera e propria.

Intanto si è chiuso l’Europeo Femminile in Svizzera che ha visto il trionfo dell'Inghilterra ai danni della Spagna. Le inglesi bissano il successo di quattro anni fa e cancellano la sconfitta alla finale del Mondiale d’Australia e Nuova Zelanda dove a trionfare quella volta furono Bonmatì e compagne. Cosa ci lascia questo campionato europeo alla fine della fiera? Sicuramente il fatto che al momento Spagna e Inghilterra sono le nazionali che dominano indiscusse il calcio femminile. Che Germania e Francia stanno tornando ai loro livelli e che l’Italia non è più la Cenerentola d’Europa. Ancora, le scandinave dimostrano di avere una storia importante in questo settore ma ormai non sono più le compagini dominanti. Rimane fuori solo l’Olanda la quale può però recriminare di essere finita in un girone molto difficile e che ha fatto il possibile per poter proseguire. E sicuramente ne esce bene anche la Svizzera la quale non era nemmeno accreditata come possibile squadra da affrontare ai quarti di finale. Inoltre, la rassegna è stata un’importante vetrina dalla quale i club stanno attingendo e non poco. Basti pensare alla stessa Fiorentina che ha acquistato già tre partecipanti a questi Europei ed è in procinto di assumerne un’altra se la trattativa per Woldvik andrà a buon fine. Ci vorranno ancora anni prima di poter andare a bussare alle porte di nazionali che al momento non vedono l’Italia come campionato competitivo ma lentamente ci stiamo avvicinando. Da questo Europeo è uscito anche il verdetto del prossimo Pallone D’oro femminile con Leah Williamson, capitana dell’Arsenal e dell’Inghilterra, che per la seconda volta in poche settimane ha avuto la meglio sulle due ex vincitrici iberiche Putellas e Bonmatì. L’inglese conta di uscire dalla cerimonia di Parigi, quando si terrà, con il prestigioso riconoscimento in mano, a conclusione della sua favola che la vide accompagnare le calciatrici delle gunners in campo quando vinsero la prima Champions League del loro palmarès fino al momento in cui lei ha alzato lo stesso trofeo al cielo di Lisbona aggiungendoci poi la Coppa del campionato Europeo vinta da capitana alla guida della sua Inghilterra.