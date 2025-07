Calciomercato Mandragora-Fiorentina, rinnovo in stallo. Ghilardi alla Roma fa felice i viola

vedi letture

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo. Partiamo dalla situazione di Rolando Mandragora. Le parti (Fiorentina ed entourage) si stanno sentendo, ma ancora non c'è un accordo in vista. Ad oggi non si è trovata la quadra e non è escluso che la Fiorentina adesso possa cercare un altro centrocampista anche per tutelarsi in attesa di capire cosa succederà a Mandragora.

Occhio quindi ad Hans Nicolussi Caviglia, oltre a Franck Kessie e a Simon Sohm (per lo svizzero si può chiudere a 16). Procede spedita la trattativa Roma-Hellas Verona per quanto riguarda Daniele Ghilardi. I giallorossi sono pronti a offrire 10 milioni, ricordiamo che la Fiorentina detiene il 50% del cartellino.