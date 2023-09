IACHINI, Kouame ben voluto da tutti, a Duncan serve...

Fonte: Radio Bruno

L'ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno riguardo l'avvio di stagione di Christian Kouame e dell'assist man per il goal di Martinez Quarta Alfred Duncan. Questo il suo intervento: "Prima di arrivare a Firenze aveva già dimostrato al Genoa di avere qualità anche se qui arrivò infortunato. E' un ragazzo sempre sorridente, di grande disponibilità e a cui tutti vogliono bene nello spogliatoio. Non a caso è stato lo stesso Italiano a volere la sua permanenza. Nasce attaccante ma può giocare da esterno, tra le sue qualità migliori ci sono sicuramente lo stacco di testa e la disponibilità a giocare 90 minuti come 20.

Per quanto riguarda invece gli aspetti in cui può crescere, deve essere più concreto in fase realizzativa. Duncan è un calciatore duttile, che può ricoprire più ruoli nel centrocampo di Italiano. Può essere inserito infatti sia da mezzala che da mediano davanti alla difesa perché è dotato di buona tecnica e di un buon tiro con il piede sinistro. E' un giocatore di grande affidamento che ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore per rendere al meglio".