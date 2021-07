GRAZIANI, Vlahovic non va via. Su Italiano...

L'ex attaccante viola Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.

A proposito di attaccanti, le sue sensazioni su Vlahovic?

"Quest'anno non si muove: rinnoveranno poi può essere destinato il prossimo anno ad andar via di fronte ad un'offerta importante. Vediamo il campionato di quest'anno di Vlahovic: se continua così e ti offrono 70-80 milioni non puoi tenerlo anche perchè gli propongono il doppio di ingaggio".

E della Fiorentina di Italiano cosa pensa?

"Ma cosa vuoi vedere con il Foligno? Ora si stanno allenando. Mi piace comunque Italiano perchè ha dettato delle linee giuda e non si nasconde. Per lui è una grande opportunità, vedremo che squadra gli metteranno a disposizione ma credo che la Fiorentina voglia fare qualcosa di importante e quindi c'è da augurarsi che chi c'era l'anno scorso possa fare di più, a partire da Castrovilli. Poi ci sono Pezzella e Milenkovic su c'è un punto interrogativo ma il mercato di fatto non è ancora è iniziato"-

Il suo pensiero sulla questione Antognoni?

"Se ha fatto una lettera alla società evidentemente ci sono i presupposti per reclamare: io gli avevo consigliato di parlare direttamente con Commisso; è vero che quando parli con Barone parli con Commisso ma gli avevo detto comunque di aspettare. Si è sentito evidentemente poco apprezzato e destabilizzato da certi comportamenti".