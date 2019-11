GRAZIANI, Montella non deve vergognarsi. Chiesa...

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato dopo la gara con il Cagliari. Queste le sue parole: "Montella non credo che si debba vergognare perché magari ci ha capito poco o niente, ma non lo ha fatto apposta e ha cercato di fare quel che poteva. C'è grande amarezza, ma non sarà l'ultimo a prendere 5 gol e non è nemmeno il primo. Il Cagliari ha avuto difficoltà perdendo Pavoletti e Cragno, ma si è compattato ed ha tirato fuori ottime prestazioni così come successe a noi con Antognoni. Chiesa? Secondo me né lui né Boateng sono degli attaccanti... Chiesa in un 4-3-3 ti ammazza potrebbe essere come Ribery e Robben nel Bayern, però adesso è in un ruolo non suo e quindi in difficoltà".