GRAZIANI, Cutrone vale Simeone: io prenderei Piatek

Francesco Graziani, ex attaccane viola, si è così espresso sulle tematiche di mercato relative alla Fiorentina, e non solo: "In attacco va preso un giocatore serio, Cutrone non sta giocando in Inghilterra e vale quanto Simeone. A me entusiasma Piatek. Kalinic? I ritorni spesso non funzionano, ma è bene monitorare anche lui perché quello di gennaio non è un mercato facile. La squadra? Io avrei capito di più l'esonero di Montella dopo la sfida contro il Lecce, ma con Rome e Inter la Fiorentina non mi è dispiaciuta. Adesso vorrei che i giocatori scendessero in campo con lo stesso cuore che ha Commisso".