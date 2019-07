GRAZIANI, Chiesa? A certe cifre non si può dire di no

Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato così del futuro dei viola: "Una società deve aver ben chiaro in testa il suo primo obiettivo ovvero il bilancio, quindi il club gigliato deve cercare di acquistare bravi calciatori, possibilmente giovani, per poi rivenderli al doppio o al triplo della cifra. Tonali? Acquistarlo oggi a 35 milioni sarebbe un bell'investimento, ma magari in futuro sarebbe possibile rivenderlo a 70. Chiesa? Credo che contro la propria voglia non debba rimanere nessuno, lui è bravo ed è giusto che vada a fare altre esperienze se è quello che vuole. Poi vendendolo a 80 milioni per esempio si possono fare investimenti importanti. Lui ha comunque un contratto di 3 anni che è di lunga durata... La Juventus vendendo Zidane poi comprò Buffon, Thuram e Camoranesi. Chiesa da solo non può fare molto, anche anno scorso c'era, ma la salvezza è arrivata all'ultima giornata quindi preferisco sacrificarlo per creare un team più competitivo".