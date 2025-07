Gollini, dopo l'affare saltato con la Cremonese adesso ci pensa il Sassuolo

vedi letture

Nelle scorse ore è saltato il trasferimento, che sembra ormai cosa fatta, di Pierluigi Gollini alla Cremonese. Come raccontato da Tuttomercatoweb.com però l'ex portiere della Fiorentina non resterà alla Roma, club al momento proprietario del suo cartellino. Per lui si è mosso infatti il Sassuolo che starebbe pensando di dargli un'altra occasione in Italia. All'estero invece molto interessati sembrano essere i turchi dell'Antalyaspor. Riguardo al prossimo portiere per la Cremonese invece, i grigiorossi stanno pensando all'ex Inter, ora al Como, Emil Audero.