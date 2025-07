23 luglio 2008, Della Valle toglie Mutu dal mercato. Il sostituto era già stato scelto

vedi letture

Il 23 luglio del 2008, sul sito ufficiale della Fiorentina, campeggia un comunicato stampa. Laconico, conciso, che ha all'interno un significato chiarissimo. Facendo un passo indietro, la Roma era pronta ad acquistare Adrian Mutu, calciatore rumeno della viola, uno dei migliori del nostro campionato. Aveva scelto Firenze dopo avere fatto maluccio al Chelsea, così come alla Juventus, mentre con il Parma era stato straordinario in coppia con Adriano. Trascinatore della banda Prandelli, ecco che voleva andare a giocarsi le proprie carte in giallorosso.

"Adrian Mutu è e resta un giocatore della Fiorentina". Nove parole di Andrea Della Valle, il patron, che esclude un suo possibile addio, nonostante una proposta da circa 18 milioni di euro per il club e un quadriennale da 3,5 milioni di euro netti all'anno per il fantasista. Rischiava, appunto, di diventare un tormentone estivo fino alla fine di agosto, mentre c'era chi paventava la possibilità di liberarsi l'estate successiva con l'articolo 17. Non succederà, perché Mutu rimarrà in viola fino al 2011, per poi andare al Cesena.

C'era però già il sostituto: Andrey Arshavin, dello Zenit San Pietroburgo, che poi finirà all'Arsenal. Protagonista di un grande Europeo del 2008, sarà croce e delizia per i Gunners, con un poker firmato al Liverpool e qualche comportamento particolare di troppo.