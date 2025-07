La telenovela Hancko ai titoli di coda. L'ex viola passa all'Atletico Madrid per 35 milioni

Per mesi è stato il sogno di mercato di tante big europee, su tutte anche della Juventus. Poi è stato di fatto un nuovo calciatore dell'Al Nassr, ma l'accordo è saltato in circostanze rocambolesche. Adesso per David Hancko si aprono le porte della Liga spagnola. Il difensore slovacco classe '97, con un passaggio tutt'altro che indimenticabile alla Fiorentina (annata 2018-19, Stefano Pioli in panchina, solo cinque presenze per lui) sembra aver sciolto i dubbi sul suo futuro, come racconta Tuttomercatoweb.com. Dopo i contatti testimoniati nel corso di ieri, il Feyenoord ha annunciato l'accordo con l'Atletico Madrid per David Hancko. Un altro colpo di scena dopo che nelle serata di martedì doveva aggregarsi al ritiro dell'Al Nassr, società araba che è di stanza in Austria. Invece il calciatore è stato respinto all'entrata dell'hotel dove soggiornano i sauditi, facendo scattare l'ira degli olandesi.

Il portavoce Raymond Salomon aveva spiegato così la situazione. "All'arrivo gli è stato detto che non era più il benvenuto e non era atteso all’allenamento. È qualcosa di inaudito e scandaloso. Il giocatore è stato trattato con totale mancanza di rispetto, è una situazione mai vista. Gli esprimiamo la nostra solidarietà".

Così i Colchoneros hanno deciso di alzare il tiro, cercando di concludere l'operazione, riuscendoci. Con una prima proposta da 30 milioni più 5 di bonus, passando a un'altra da 32 più 3, alzando lievemente la parte fissa. Questo il comunicato ufficiale apparso ieri sul sito. "Il Feyenoord e l'Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Dávid Hancko. Il 27enne difensore slovacco, che aveva un contratto con il Feyenoord fino a metà 2028, lascerà il ritiro in Germania domani mattina per raggiungere Madrid per finalizzare il suo trasferimento. Hancko è tornato al Feyenoord martedì sera, dopo il fallimento dell'accordo con l'Al-Nassr FC. Meno di 24 ore dopo, il club spagnolo è la sua nuova destinazione".