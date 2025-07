FirenzeViola Fiorentina-Carrarese 2-0, le immagini della terza amichevole

vedi letture

Emozioni, cori e striscioni per chi non c'è più come Celeste Pin e Davide Astori e per chi invece ritorna come Stefano Pioli e Riccardo Saponara. Il tifo organizzato fa sentire il proprio sostegno e apprezzamento per quanto visto in campo. Ecco le immagini di FirenzeViola della serata al Viola Park di cui Kean è stato protagonista assoluto decidendo il 2-0 con una doppietta: