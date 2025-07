Dagli inviati L'ex viola Saponara: "Legato a Firenze, grazie dell'accoglienza. Fazzini vi sorprenderà"

vedi letture

A fine gara commenta l'amichevole l'ex viola, ora nello staff della Carrarese, Riccardo Saponara, accolto con cori e applausi dai tifosi viola: "Mi avete emozionato e poi mi faccio condizionare da queste cose, tornare a Firenze è sempre un'emozione, sono legato alla città e me ne sento parte. Il ricordo evidentemente l'ho lasciato e mi fa piacere".

Il rapporto con Pioli e l'addio al calcio giocato? "Con Pioli ci siamo salutati e scambiato alcune chiacchiere. Ho lasciato il calcio perché sentivo di non poter più dare un contributo come giocatore. Ringrazio Calabro per questa opportunità, ora faccio il corso a Coverciano".

Nella Carrarese cosa pensi di Distefano e Rubino: "Il primo lo conoscevo, ha esperienza e può essere decisivo in B. Rubino si è già inserito e mostra colpi da grande calciatore, lavoreremo su di lui e sui giovani in rosa per farli crescere".

Impressioni sulla Fiorentina? "Un po' per affetto e per gusto nutro simpatia per fazzini, già dall'Empoli e piano piano saprà sorprendere questa piazza e si farà apprezzare, poi mi fa impazzire Dzeko che non sente l'età. Poi c'è un tecnico esperto e

A quali allenatori ti ispiri? Il primo è Sarri, l'ultimo cronologicamente Italiano, uno ha aperto e uno ha chiuso la mia carriera ma tutti mi hanno insegnato qualcosa e ne farò tesoro"

Può vincere qualcosa? Deve avere l'ambizione perché ci sono i presupposti e le possibilità e auguro alla Fiorentina di alzare un trofeo".

Che rapporto hai con Firenze? Io ho cercato di trasmettere nozioni e valori umani e questa città mi ha dato questa possibilità e sono contento di aver lasciato un buon ricordo e di aver contribuito negli ultimi anni a raggiungere obiettivi come non mi era riuscito nei primi".