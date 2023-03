GOLLINI, A Firenze mi sono sentito preso in giro

Ai microfoni di Dazn, nel post gara di Napoli-Atalanta, l'ex portiere viola Pierluigi Gollini è tornato anche sul suo addio alla Fiorentina: "Non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi presi in giro, siamo pagati per allenarci al massimo però per me il calcio è sempre stato la mia vita e quando non sto bene faccio fatica ad esprimermi in campo. Quando ero a Bergamo mi sentivo come in una famiglia, la stessa cosa che succede a Napoli".