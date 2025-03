Giuseppe Rossi carica la Fiorentina: "Le grandi squadre si vedono in questi momenti"

vedi letture

Giuseppe Rossi continua a promuovere il Pepito Day, la sua partita d'addio al calcio in programma sabato 22 marzo allo stadio Franchi. A meno di due settimane dall'evento l'ex attaccante viola ha parlato a Radio Serie A, dicendo la sua anche sul momento della squadra di Raffaele Palladino: "Quella col Panathinaikos è una partita molto importante, servirà un grande risultato ma sono fiducioso perché la Fiorentina gioca in casa. Non c'è niente di più bello che vivere una notte europea davanti ai propri tifosi. Poi in questa squadra ci sono anche dei calciatori d'esperienza che sanno cosa fare in queste situazioni.

Non si tratta di giocare bene secondo me, ma di essere uniti e compatti. L'unico obiettivo deve essere quello di passare il turno. Ci sono i grandi calciatori e le grandi squadre, sono quelli che riescono a ribaltare queste partite, a esserci nei momenti difficili. La Fiorentina domani ha l'opportunità di dimostrare di essere una grande squadra".