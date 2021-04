GAMBERINI, Viola: per me non rischi. Milenkovic...

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, intervistato da passionecalcio.it, ha parlato del momento della sua vecchia squadra e degli obbiettivi futuri del club di Commisso:

"Non credo che la Fiorentina rischi di retrocedere, è stata una stagione difficile ma gli ultimi risultati fanno ben sperare. Credo che possa fare qualche punto al più presto per raggiungere la quota salvezza. Vedo una squadra più compatta rispetto a qualche tempo fa. Dietro la squadra che sembra più in difficoltà è il Benevento, che dopo aver fatto una buona prima parte di stagione adesso sta faticando e che mi pare la meno attrezzata del gruppetto della lotta salvezza. L'allenatore del futuro per i viola? Credo che la Fiorentina abbia un progetto ambizioso, partito con diverse difficoltà. Penso che a giugno la rosa sarà rivoluzionata e che a guidarla debba essere un maestro di calcio, capace di far crescere i giovani e valorizzare il gruppo. Ho sentito a tal proposito i nomi di Gattuso e De Zerbi, mi piacciono entrambi, penso possano essere due scelte valide"

Da ex-difensore, Gamberini ha parlato anche di un suo collega di reparto, Nikola Milenkovic, per poi rievocare alcune notti storiche europee vissute con la maglia viola:"Milenkovic è un ottimo difensore, ma ce ne sono tanti, deve crescere nella continuità delle prestazioni. La partita più bella mai disputata? Senza dubbio Fiorentina-Liverpool in Champions, vittoria 2-0 nella stagione 2009/10. Ricordo ancora con rammarico la partita contro il Bayern di quella stagione, in cui subimmo quell'incredibile errore arbitrale, ovvero il fuorigioco non fischiato sul gol di Klose. Ora col Var sarebbe impossibile commettere un errore del genere. Ho tanti ricordi indimenticabili con la maglia viola, anche quelli dell'annata 2006/07, quando riuscimmo ad andare in Europa nonostante 15 punti di penalizzazione e finimmo il campionato con la miglior difesa del torneo, soltanto 31 reti subite".