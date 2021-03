GALLI, Iachini? Ora priorità al 3-5-2. Koko-Amrabat...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha commentato i temi più attuali in casa Fiorentina: "La priorità per Iachini sarà sicuramente di sistemare la difesa tornando al 3-5-2, gli uomini ci sono. Leader? Lo è chi fa da esempio per gli altri, per come si comporta e per come parla allo spogliatoio. La società in tutto ciò deve essere presente e d'aiuto. Kokorin? Fino ad ora non era mai uscito dalla Russia, vediamo... Amrabat? Ricordiamoci che a Verona c'era un tipo di gioco particolare con Juric, basato sull'uno contro uno".