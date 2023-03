FREY, Non sarà semplice per l'Inter coi viola. Sono rinati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex della sfida tra Inter e Fiorentina Sébastien Frey ha parlato a Inter-News.it. Queste le sue parole sulla gara: "Sarà una partita complicata. La Fiorentina ha impiegato tanto tempo ma adesso si è assestata. Aveva il problema dei gol e ora è tornata a farli e sta giocando bene. Non credo, sinceramente, che sarà una partita semplice per l’Inter. La Fiorentina in questi ultimi due, tre, mesi è un po’ rinata e sta facendo bene. Sarà una partita intensa. Inter-Fiorentina è sempre una partita importante e bella da giocare, soprattutto quando tornavo a San Siro da avversario. È uno stadio bello e affascinante da giocatore che indossa la maglia dell’Inter ma lo è anche da avversario. Sono sempre state delle sfide molto belle. Quando con la Fiorentina giocavamo contro l’Inter, quell’Inter lì, quella del triplete, difficilmente riuscivamo a portare il risultato a casa loro".