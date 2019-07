FLACHI, Vlahovic? Non difficile scavalcare Simeone...

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra viola: "I giocatori che mi hanno convinto di più sono Vlahovic e Ranieri, due di grande personalità. Non ci voleva tanto a scavalcare Simeone, ma Dusan ha quelle caratteristiche aggressive che contraddistinguono il centravanti. La difesa? E' giovane e gioca insieme da poco, ci sta qualche errore. Chiesa? Non si può negare a nessuno la possibilità di scegliere, lui ha sempre dato il massimo per la Fiorentina. Tenerlo contro la sua volontà non farebbe bene al gruppo".