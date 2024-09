FIRICANO, Viola, il mercato ti ha rafforzato. Adesso...

FirenzeViola.it

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Aldo Firicano, ex difensore di Cagliari e Fiorentina, oggi allenatore del Tuttocuoio. Di seguito, un estratto dell'intervista.

Soddisfatto del mercato della Fiorentina?

"Appare un buon mercato, però questi acquisti vanno verificati sul campo. Vedremo il lavoro dell'allenatore, e vedremo il processo di ambientamento dei nuovi con i vecchi".

Secondo lei, la Fiorentina aveva veramente bisogno di Folorunsho?

"Assoluto bisogno di Folorunsho, non lo so. Però non escludo che, magari, poteva esserci la volontà di un centrocampista. Fatto sta che la caratura degli acquisti sembra migliorare il tasso tecnico della squadra. Ci sarà la verifica del campo e capire se questi arrivi sono forieri di buoni risultati".