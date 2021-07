EYSSERIC, Saluto ai viola: "Grazie a Pioli e Prandelli"

A qualche giorno di distanza dal suo trasferimento al Kasımpaşa (club di Superliga turca) Valentin Eysseric ha affidato ad un post Instagram il suo saluto a Firenze e alla Fiorentina, squadra con cui ha giocato 51 partite dal 2017 ad oggi. Nella didascalia della sua ultima foto infatti, oltre ad esternare la soddisfazione per la sua nuova avventura, il centrocampista francese ha riservato parole di ringraziamento per i suoi ex compagni, tifosi e allenatori, soffermandosi in particolare su Stefano Pioli e Cesare Prandelli, tecnici che hanno dato spesso fiducia al classe '91: "Voglio ringraziare mister Pioli e mister Prandelli per la fiducia, i miei ex compagni della Fiorentina per il supporto, loro che hanno sempre creduto in me nei momenti difficili. Grazie allo staff medico e agli steward con cui ho lavorato per 4 anni. Ringrazio infine i tifosi viola per il sostegno incondizionato al club. Ciao e forza Viola!"