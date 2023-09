EX VIOLA, Ancora Richards: "Una volta mi infortunai a letto"

FirenzeViola.it

Micah Richards torna a far parlare di sè: dopo l'aneddoto sul suo arrivo a Firenze ed il suo incontro con Montella, l'ex viola, che nel post-carriera si è reinventato come apprezzato opinionista e showman, ha parlato a The Rest Is Football di un infortunio decisamente particolare, avvenuto in intimità: "Quello fu un infortunio sessuale, non so se posso rivelarlo in questo programma, però va bene ve lo dico. Non posso dirvi i dettaglia ma sì, ero a letto e mi stavo divertendo.

Mentre lo facevo sono scivolato dal letto e, allungando la gamba, mi sono infortunato al bicipite femorale".