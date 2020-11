EVANI, Bernardeschi con gli Azzurri si è rigenerato

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro la Polonia, il vice-Mancini sulla panchina azzurra Alberico Evani ha presentato così la sfida in programma al Mapei domani sera: "Domani ci mancheranno diversi giocatori, ho perso il conto degli assenti, ma non sono preoccupato. Questa Nazionale è più di una squadra, è una famiglia che condivide gioie e dolori. Chi andrà in campo cercherà di superare una formazione forte come quella della Polonia. Mi fido ciecamente di questi ragazzi, anche di chi eventualmente sarà chiamato a giocare fuori ruolo. Bernardeschi? Chi viene qui ha entusiasmo e voglia di stare insieme agli altri. Chi ha problemi in Nazionale si rigenera, chi sta bene cerca invece di tirare su i compagni. Per Bernardeschi questi 10 giorni possono servire a ritrovare quell'autostima di cui ha bisogno, di qualità ne ha tante".