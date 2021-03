EMPEREUR, Avrei preso Juric. Amrabat ha qualità

L’ex giocatore della Fiorentina, Alan Empereur, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: “Anche l’anno scorso la Fiorentina non ha vissuto un momento facile. Non so quale sia il problema perché non la vivo da dentro. Ora servirà pazienza e sono certo che la Fiorentina verrà fuori. Amrabat è un grandissimo professionista e ha grande qualità. Fossi stato nella Fiorentina avrei preso Juric.”.