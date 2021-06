EFFENBERG, Germania non deve più schierare Sané

Stefan Effenberg critica apertamente Joachim Löw e Leroy Sané dopo la fase a gironi di Euro 2020. L'ex centrocampista della Fiorentina, nella sua rubrica per T-Online, ha scritto: "Löw non può più schierare Sane in questo stato agli Europei. Non sta facendo un favore alla squadra, ma nemmeno a Sané stesso". L'esterno offensivo del Bayern ha giocato titolare nella partita contro l'Ungheria pareggiata 2-2. Per Effenberg il giocatore: "Ha avuto una stagione infelice". Criticato anche Gundogan: "In Nazionale non ha lo stesso rendimento di quando ha la maglia del Manchester City".