DI GENNARO, Pezzella sta faticando. Commisso...

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così del momento dei viola: "Con l'Atalanta sarà una gara complicata perché attaccano in massa e ti costringono a difenderti. Pezzella sta faticando nell'ultimo periodo, il capitano ha fatto alcuni errori di troppo. Domani servirà ripartire bene in contropiede. Castrovilli? Quando rientrerà sarà fondamentale... Io ero molto preoccupato perché sui problemi alla testa c'è da mettere tanta attenzione. Commisso? Ha speso 70 milioni a gennaio e sono tanti. A giugno mi aspetto altri tre innesti mirati, un difensore, un centrocampista e un attaccante".