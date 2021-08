DI FRANCESCO, Felice di avere Simeone a Verona

Eusebio Di Francesco, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter ed ha parlato anche di Simeone, ex attaccante della Fiorentina appena arrivato dal Cagliari. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Sono felice per Giovanni: credo sposi appieno la mentalità di questa squadra. È combattivo, tenace, potrà darci una grande mano. È venuto con grande entusiasmo, sarà a disposizione domani anche se sarà difficile proporlo dal primo minuto".