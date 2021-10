DI CARMINE, Primo gol con la Cremonese per l'ex viola

Samuele Di Carmine si è finalmente sbloccato: l'attaccante scuola Fiorentina, passato quest'estate alla Cremonese, ha firmato il 2-0 con cui i grigiorossi hanno superato la Ternana; una vittoria fondamentale per i lombardi, che si issano al secondo posto in classifica alle spalle del Pisa e un gol altrettanto importante per Samuele Di Carmine, che a Cuoregrigiorosso.com ha parlato così della sua prima rete con la Cremonese: "Questo gol è importantissimo per me, arrivo da un anno difficile in cui non sono riuscito a segnare e per uno come me, che vive di gol, è una liberazione. Lo dedico a Davide Ciampelli, una persona a me molto cara. Vittoria importante che dà morale e ci fa andare avanti meglio per lavorare di settimana in settimana. Siamo stati bravi a colpirli al momento giusto e a difendere".