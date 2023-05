DE SILVESTRI, Il mio gol è per Sinisa e per l'ottavo posto

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex esterno viola Lorenzo De Silvestri, nel post partita di Bologna-Napoli, ha parlato a DAZN, dove ha commentato il suo gol e l'ha dedicato a un altro ex viola che purtroppo non c'è più, Sinisa Mihajlovic.

Che cosa c'era nell'esultanza?

"Me la stavo godendo, dentro c'è tutto quello che ho fatto in questo periodo. Sono stato sempre dentro al gruppo, dando il massimo in ogni allenamento e godendomi ogni minuto in campo. Sono contento di aver contribuito al punto che ci tiene in corsa per l'ottavo posto".

Una dedica con lo sguardo verso l'alto.

"Ci tengo a dedicare il gol a Sinisa. Quest'anno c'è stato un po' di tutto. Guardo verso l'alto e il gol è per lui".