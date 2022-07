DALLA TURCHIA, Galatasaray e Valencia su Torreira

Il Galatasaray ha provato a portare in Turchia un recente ex obiettivo di mercato viola, quale Florian Grillitsch. Viste le difficoltà proprio per arrivare al centrocampista austriaco, il club di Istanbul ha messo nel mirino un fresco ex Fiorentina: Lucas Torreira. Questo ciò che riporta il portale di calcio turco Takvim, che aggiunge però come la trattativa con l’Arsenal sia difficile per via del costo del cartellino. Inoltre, il sito riporta come ci sia anche il Valencia sulle tracce del regista uruguaiano.