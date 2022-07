D'AGOSTINO, Amrabat e Mandragora non sono registi

Intervenuto per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, l'ex centrocampista viola Gaetano D'Agostino si è espresso sul dualismo in mezzo al campo tra Sofyan Amrabat ed il nuovo acquisto Rolando Mandragora: "Nessuno dei due è un regista. Sono due ottimi interditori che possono giocare anche insieme in un centrocampo a due. Nel 4-3-3 di Italiano però non li vedo insieme.

Credo che comunque la Fiorentina farà altro sul mercato. Conuna competizione che porta stress ulteriore come la Conference, con viaggi lunghi ed impegnativi, servono due giocatori dello stesso livello per ogni ruolo. Jovic? Sicuramente ha il senso del gol, anche se il campionato italiano è sempre difficile tatticamente. Alla Fiorentina comunque servivaun giocatore in grado di andare in doppia cifra e con lui i viola hanno alzato il livello tecnico in avanti, considerando anche che Cabral può essere un ottimo ricambio".