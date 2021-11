CUADRADO, Si rivolge così a Neymar: "Mentiroso"

"Mentiroso, mentiroso". Parole che questa volta non escono dalla bocca di Giorgio Chiellini nei confronti di Jordi Alba, una scena diventata iconica durante la semifinale di Euro2020 fra Italia e Spagna. Nella notte le stesse parole sono state rivolte dal suo compagno della Juventus, Juan Cuadrado, a Neymar durante la gara Brasile-Colombia. A fine primo tempo, il brasiliano cade a terra toccandosi il volto dopo una sbracciata del colombiano. Lo stesso Cuadrado gli si avvicina e gli urla, appunto, "mentiroso, mentiroso". Per l'arbitro cileno Tobar, decisione intermedia: cartellino giallo per Cuadrado e invito a rialzarsi per Neymar.