CUADRADO, Si opererà: fuori almeno per tre mesi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Juan Cuadrado si opererà. Secondo quanto riporta TMW, è questa la decisione presa dall'esterno colombiano, di comune accordo con l'Inter, per provare a risolvere in via definitiva il problema fisico che lo sta frenando da inizio stagione. A condizionarlo, un'infiammazione cronica al tendine d'Achille della gamba sinistra, per affrontare la quale è stata seguita finora la strada della terapia conservativa, che però costringe il giocatore a convivere col dolore e a frequenti stop.

Per porre fine al calvario e all'incertezza, ecco quindi la decisione di andare sotto i ferri. Una strada fin qui evitata anche in considerazione dell'età del giocatore e della delicatezza dell'operazione, che sarà eseguita nei prossimi giorni a Turku dal professor Lasse Lempainen e che terrà l'ex Fiorentina ai box per almeno tre mesi, un periodo di tempo decisamente lungo e nel quale l'Inter affronterà diverse partite importanti, tra campionato e Champions League.