CUADRADO, Saluta l'Inter dopo solo una stagione

Dopo una sola stagione e i diversi problemi fisici che lo hanno frenato non consentendogli di dare spesso il suo contributo, l'Inter ha salutato Juan Cuadrado, che ha terminato il suo contratto con i nerazzurri e non farà parte della squadra di Simone Inzaghi nelle prossime stagioni.

Ecco quanto hanno comunicato dal club sul proprio sito ufficiale: "Una stagione in nerazzurro e la conquista dello Scudetto della Stella: Juan Cuadrado e l’Inter si salutano. L’esterno colombiano, arrivato nell’estate del 2023, ha collezionato 12 presenze complessive: 10 in campionato e 2 in Champions League. A Cuadrado, campione d’Italia in nerazzurro e vincitore della Supercoppa Italiana, vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista. Grazie, Juan!".