Cuadrado, pronto a firmare con il Pisa: contratto di un anno fino al 2026

Juan Cuadrado, svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Atalanta, sta per iniziare una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com infatti il colombiano è pronto a firmare un contratto di un anno, fino al 2026, con il Pisa. L'ex viola, a Firenze dal 2012 al 2015, voleva rimanere in Italia e prima di dire di sì ai nerazzurri toscani ha rifiutato il trasferimento al Valencia in Liga. Con l'Atalanta da gennaio a maggio di quest'anno ha saltato solamente una gara, scendendo in campo per 18 partite sulle 19 disponibili.