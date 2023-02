COSENZA, Per sostituire Zarate pensa a Marco Sau

Con l'infortunio di Mauro Zarate, che dopo la rottura del crociato ha chiuso anzitempo la stagione, il Cosenza tornerà sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Contatti già avviati con Marco Sau, che non è però l'unico nome in lizza: come infatti si legge sul Corriere dello Sport, in ballo c'è anche Ola Kamara, capocannoniere dell’MLS americano e per altro anche nelle mire del Benevento.