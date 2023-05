CORVINO, Riflette sul suo futuro: il verdetto a giorni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Pantaleo Corvino riflette sul suo futuro: restare o chiudere la straordinaria avventura al Lecce con questa salvezza meravigliosa? Dire addio adesso o proseguire? Sarà una scelta tutta sua - scrive TMW - Dopo aver portato Hjulmand a 180mila euro, Baschirotto a 250mila euro, Strefezza a meno di mezzo milione, ha scovato Banda in Israele a cifre non comuni per il nostro calcio, ha scovato Gallo e via discorrendo, un affare e un'intuizione dopo l'altra, potrebbe lasciare in eredità al club di Sticchi Damiani un patrimonio che ne garantirebbe il futuro e chiudere qui. Le riflessioni sono in corso proprio in questi giorni, Corvino sceglierà se andare avanti a Lecce o chiudere qui serenamente. Dopo una salvezza che è stata un capolavoro.