CINQUINI, Commisso è ambizioso: Spalletti l'ideale

L’ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto oggi per parlare della crisi della Fiorentina e soprattutto della posizione del tecnico e del suo possibile sostituto: “Su Montella il popolo viola aveva perplessità già nella scorsa stagione ed ora dopo 4 sconfitte è ancor più sul banco degli imputati. Commisso ha ambizioni non solo di Europa League, ma anche di Champions. Ad ora mi sembra difficile trovare un allenatore che possa rientrare nell’ambito di una programmazione importante. A gennaio la proprietà proverà a migliorare la squadra, ma non si andrebbe ad accontentare eventualmente un allenatore con un percorso lungo e obiettivi ambiziosi. In ogni caso c’è un tecnico che potrebbe fare al caso della Fiorentina, ma non so la proprietà ed i dirigenti viola cosa ne pensano. Antognoni tra l’altro potrebbe essere messo nelle condizioni di decidere di più. Parlo di Luciano Spalletti. Non so se accetterebbe, perché bisognerebbe prima confrontarsi con lui. Montella, che è in netta difficoltà, comunque ha due partite in cui si deciderà il suo futuro”.