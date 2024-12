CHIESA, Vuole lasciare Liverpool. Viola tra i club interessati

Federico Chiesa, passato in estate dalla Juventus al Liverpool, sta trovando pochissimo spazio tra le file dei Reds. Fino ad adesso l'ex viola ha giocato infatti solo 123 minuti tra tutte le competizioni. L'esterno classe 1997 sembra quindi intenzionato a voler lasciare l'Inghilterra e, secondo quanto riportato da Footmercato, tra i club interessati a prenderlo in prestito ci sarebbe anche la Fiorentina. Gigliati, Napoli e Inter sembrano al momento le formazioni interessate a Federico Chiesa. Di seguito il post su X con la notizia completa:

🚨 Federico Chiesa wants to leave Liverpool to play more minutes. 🇮🇹



Napoli, Inter Milan and Fiorentina are among the clubs interested, with the winger keen on a return to Italy on loan.



(Source: @footmercato) pic.twitter.com/Ei0yNEfLCn