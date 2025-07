Il Corriere dello Sport su Cataldi: "Palladino voleva confermarlo, il suo addio ha cambiato le cose"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle pagine dedicate ai temi di casa Lazio, si concentra sulla figura di Danilo Cataldi. Il centrocampista classe 1994, rientrato nella capitale dopo il prestito alla Fiorentina, in questi primi giorni di lavoro si sta ritagliando un ruolo da importante nella mediana della formazione di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano infatti lo sta provando, come del resto lo aveva utilizzato anche in passato, da play basso insieme a Rovella o come prima alternativa all'ex Genoa e Juventus. Il quotidiano romano poi parla del suo addio dalla Fiorentina.

Le cose sono cambiate con l'addio di Palladino. Il tecnico campano infatti avrebbe spinto per la conferma del classe 1994 ma le sue dimissioni hanno portato Cataldi, che comunque con Pioli ha un ottimo rapporto essendo il tecnico che l'ha lanciato nel calcio dei grandi, sempre più verso un ritorno in biancoceleste.