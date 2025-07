Saponara si ritira: l'ex fantasista viola entra nello staff tecnico della Carrarese

vedi letture

Riccardo Saponara dice basta col calcio giocato. L'ex fantasista della Fiorentina, svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia all'Ankaragücü, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e iniziare un nuovo capitolo della sua vita sempre nel mondo del pallone. Come si nota infatti anche dal suo profilo Instagram - tramite una Stories che lo ritrae con la maglia in questione -, l'ex Empoli e Verona ha cominciato a seguire il corso da allenatore a Coverciano e contemporaneamente entra a far parte dello staff tecnico della Carrarese, affiancando mister Calabro nell'avventura in Serie B.