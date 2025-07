Terracciano si presenta al Milan: "Facile scegliere, quando ti chiamano qua devi subito dire sì"

vedi letture

Da pochi giorni Pietro Terracciano ha chiuso la sua avventura alla Fiorentina, condita da diverse annate da titolare prima di passare a secondo di David De Gea. Da qualche giorno, l'ex viola è diventato un nuovo portiere del Milan e proprio ai microfoni di MilanTV ha rilasciato le prime impressioni: "Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente.

Sono molto felice. A San Siro contro il Milan è sempre stato molto emozionante, ci ho giocato contro tante volte ed è sempre stato speciale. Oggi posso dire che darò tutto me stesso per questa maglia. Spero i tifosi siano orgogliosi di noi".