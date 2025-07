Gollini alla Cremonese in prestito secco dalla Roma: visite, firme e poi l'ufficialità

La Cremonese ha trovato il suo portiere per la prossima stagione. Si tratta dell'ex portiere tra le altre anche della Fiorentina Pierluigi Gollini. Come riportato da SkySport l'estremo difensore classe 1995 nelle prossime raggiungerà Cremona, dove svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà per un solo anno al club grigiorosso. Gollini arriverà alla Cremonese dalla Roma con la formula del prestito secco, quindi fino al giugno del 2026, con la speranza di riuscire a ritagliarsi il giusto spazio, cosa che non aveva nella capitale, e mettersi in mostra in Serie A.