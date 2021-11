CHIARUGI, La Juve deve temerci, Vlahovic da applausi

Luciano Chiarugi, leggenda della Fiorentina e protagonista del secondo scudetto dei viola, ha parlato delle sue aspettative per la gara di sabato tra la sua ex squadra e la Juventus: "In questa occasione credo che andremo a Torino senza paura, così come abbiamo fatto noi nell'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto. La classifica parla chiaro, fino ad ora abbiamo fatto bene e sono loro che devono avere paura dei viola. Spero solo che Chiesa senta un po' l'emozione della partita dell'ex. Vlahvoic? Per quello che mette in campo ogni volta merita gli applausi, sta aiutando molto la Fiorentina. Anche se èancora giovane non si sta facendo destabilizzare dalla situazione intorno a lui. Dico di godercelo finché indosserà la maglia viola, visto che è uno degliattaccanti, insieme ad Halaand e Mbappé, più forti in prospettiva".