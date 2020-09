CHIARUGI, Centrerei la squadra su Cutrone. Piatek...

L'ex attaccante della Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato ai microfoni di TMW dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Spero che Milenkovic rimanga perché ha dimostrato, anno dopo anno, di essere cresciuto e calato nel gioco che facciamo in Italia. All'inizio tanti giocatori pur bravi che sono campioni nel loro club, in Serie A fanno fatica ad adattarsi. Invece lui è cresciuto anno dopo anno e spero che la Fiorentina abbia la forza di tenerlo perché come difensore è uno dei più forti in Italia. Mi sta piacendo come i viola si stiano muovendo, gli acquisti che hanno fatto. Vediamo un po' anche Kouame come andrà. Le indicazioni che abbiamo adesso sono relative perché mancavano Cutrone, Chiesa, Castrovilli. Se il club ha la forza di tenere i due classe '97, con Amrabat e Ribery, che ha grande entusiasmo e personalità, il gruppo può fare veramente bene. Attacco? Si parla di Piatek, Mandzukic, ma bisogna vedere le idee di Iachini con i giocatori nuovi. Il nostro centrocampo con Pulgar, Castrovilli, Amrabat, Ribery che si inserisce può essere temibilissimo. Vlahovic che abbiamo in casa, Kouame e Cutrone non sono male, si potrebbe rimanere con questa struttura e potremmo fare veramente bene. De Paul? Io credo che con Amrabat che è un giocatore a tutto campo lo hai già uno così... Una cifra importante la spenderei per un centravanti importante per poter far finalizzare anche questi centrocampisti. Piatek? E' un punto interrogativo. Bisognerebbe vedere come Iachini intende mettere la squadra in campo. Lui è tipo Inzaghi, in area può fare male, ma fuori... Un po' come Cutrone, dentro l'area è forte, ma io preferirei centrare la squadra su Cutrone e lascerei perdere Piatek. Ne prenderei un altro magari".