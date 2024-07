CESSIONI IN UK, Due viola tra i trasferimenti più costosi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene inglesi per Michael Kayode, oggetto del desiderio di alcuni club di Premier League tra cui il Tottenham, che dovrà trovare un sostituto di Emerson Royal. Ma l’interesse dei club d’oltremanica per i gioielli italiani non si ferma qui ed ha una lunga tradizione alle spalle. Dopo l’ultimo trasferimento record di Riccardo Calafiori, dal Bologna all’Arsenal, Transfermarkt.it ha stilato una classifica di tutti i trasferimenti più onerosi dal Bel Paese all'Inghilterra. Non mancano cessioni illustri viola, come quella di Stefan Jovetic che nell’estate della stagione 2013/2014 fu venduto da Pradè per 26 milioni al Manchester City. La stagione successiva fu invece il turno di Juan Cuadrado, direzione Chelsea per 31 milioni.

Tra queste cessioni ci sono altri giocatori che la maglia viola l’hanno indossata in passato, come Lucas Torreira, passato dalla Sampdoria all’Arsenal per circa 29 milioni, e chi invece la maglia viola la indossa in questo momento, come Moise Kean, ceduto dalla Juventus all’Everton per 27,5 milioni.