CECCONI, Viola devono trovare un'identità. Mercato...

Luca Cecconi, ex attaccante della Fiorentina ha parlato a Tuttomercatoweb.com di vari temi a partire dai viola: "La squadra di Montella mi sembra che debba trovare la sua identità a differenza della Juve a cui mi pare manchi ancora la durata e la continuità, visto che è calata molto col Napoli. Il mercato viola? Sinceramente non vedo una linea chiara tattica e tecnica per cui si prendono giocatori in base a quella precisa idea. Per ora non ho ancora ben chiaro quale sia l'idea tattica e quale sia il modulo che comunque è importante perché si parte da lì prendendo giocatori con caratteristiche adatte a quello schema. Non so se i giocatori siano stati presi con un'idea o perché sono buoni giocatori e allora poi si mettono a posto".