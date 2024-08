CECCHERINI, Palermo, Modena e Cremonese su di lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Palermo, Modena (nell'ambito di uno scambio con Oukhadda), ma non solo. Su Federico Ceccherini, centrale difensivo dell'Hellas Verona ed ex Fiorentina, continua ad allungarsi la lista delle pretendenti. Stando a quanto riportato da cuoregrigiorosso il difensore toscano sarebbe, infatti, finito nel mirino della Cremonese di Giovanni Stroppa che lo segue perché considerato elemento ideale per esperienza per completare il reparto arretrato.

Al momento, però, per la "Cremo" c'è un problema da risolvere per l'ingaggio dell'ex Fiorentina: la lista over. Sono, infatti, 19 i giocatori nati prima dell'anno 2000 (al netto dei due 'calciatori bandiera' Castagnetti e Bianchetti): dunque uno in più di quanto consentito dai regolamenti di Serie B. Per tesserare Ceccherini, quindi, sarà necessario cedere qualcuno degli elementi non ritenuti indispensabili, con Vazquez, Zanimacchia, Buonaiuto e Falletti quali principali indiziati alla cessione.