CARRARO, Può salutare la Feralpisalò. Futuro in C?

© foto di Vincenzo Ranalli

Sirene dalla Serie C per Federico Carraro, centrocampista classe '92 in forza alla Feralpisalò. Secondo quanto racccolto da TMW sul giocatore cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ci sono diversi club di Serie C ma il Vicenza ad oggi è la squadra più vicina al giocatore. In questa stagione Carraro non ha trovato troppo spazio con la maglia dei Leoni del Garda, collezionando appena 7 presenze fra campionato e Coppa Italia per un totolare di 481 minuti giocati.