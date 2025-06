Vlahovic, futuro incerto: Allegri lo vorrebbe al Milan. Ora spunta anche il Fenerbache

Ancora il certo il futuro di Dusan Vlahovic. In una stagione in cui la Juventus ha raggiunto solo all'ultima giornata la qualificazione alla prossima Champions League il serbo ha comunque segnato 15 reti fra tutte le competizioni. Numeri che non gli valgono però la certezza della permanenza in bianconero. Sull'ex attaccante della Fiorentina si starebbe muovendo, su indicazione di Massimiliano Allegri, il Milan.

Il problema in questo sarebbe di natura economica, con il classe 2000 che per vestire di rossonero dovrebbe ridursi l'ingaggio. Su Vlahovic però non ci sarebbe solo il Milan. L'ex Fiorentina infatti, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, piace anche al Fenerbache. Il club turco sarebbe pronto a mettere sul tavolo 30 milioni di euro con un contratto da 10 milioni annui al calciatore. Alla Continassa stanno riflettendo, vedremo quale sarà la decisione.